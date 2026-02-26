松のやのメニューとしてオーストラリア産牛のサーロインを使った「牛サーロインかつ定食」が2026年2月25日に登場しました。サーロインの1枚に肉を贅沢に使用して「外はサクッと中心部は絶妙なレア」に仕上げているとのこと。さらに、わさび醤油という通な食べ方もできるとのことなので、実際に松のやに行って食べて味を確かめてみました。豪州産のサーロインを使用「牛サーロインかつ定食」発売｜松のや｜松屋フーズhttps://www.ma