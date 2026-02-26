【モデルプレス＝2026/02/26】歌手でタレントの中川翔子が2月25日、自身のInstagramを更新。双子の弟の「得意技」を公開した。【写真】40歳双子出産タレント「足持ってジャーン」双子弟が得意技を披露する様子◆中川翔子、双子弟の「得意技」公開中川は「弟くんが得意技を身につけました 足持ってジャーンという感じで見てくる！何回もやってる なんだこれ！」とコメントし、両手で両足のつま先を持ってカメラを見つめている双子の