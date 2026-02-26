神奈川県川崎競馬組合は２月２６日、令和７年の川崎競馬所属優秀競走馬と優秀厩舎関係者を発表した。最優秀競走馬賞はホーリーグレイル（昨年時牝３歳、内田勝義厩舎）が受賞した。表彰式は３月５日に川崎競馬場で行われる。厩舎関係の受賞者は以下の通り。▽最多勝利調教師賞、最多賞金獲得調教師賞、最高勝率調教師賞＝高月賢一▽最多勝利騎手賞、最多賞金獲得騎手賞、最高勝率騎手賞＝野畑凌▽最優秀若手騎手賞＝佐野遥久▽