【モデルプレス＝2026/02/26】女優の長澤まさみが2月25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つスタイリングを披露し、話題を呼んでいる。【写真】結婚発表の38歳女優「色っぽい」片足あげた全身ショット◆長澤まさみ、美脚引き立つショット公開長澤は、シンプルな白壁を背景にした撮影カットを公開。赤のレインコートをまとい、片足をあげて手にしたハンカチを見つめているスラリと伸びた脚が印象的なポーズを投稿している。