ＮＨＫＥテレで放送中の「日曜美術館」（日曜・前９時）歴代司会者取材会が２６日、東京・渋谷の同局で行われ、女優の檀ふみが出席した。１９７６年に放送が開始され、今年で５０年の節目を迎える長寿番組。２００６〜０８年度の司会を務めた檀は、記念番組の収録を終え「いい番組に参加できたなと改めて思った」と笑顔を見せた。番組を通して日本画家・堀文子さん（１９年死去、享年１００）と出会えたことを「人生の宝物