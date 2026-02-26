香川大学 香川大学で2月25日・26日に行われた前期日程の入学試験に、６学部合わせて1599人が受験しました。平均倍率は2.4倍で、2025年を0.2ポイント上回りました。学部別では、教育学部1.7倍、法学部3.0倍、経済学部2.1倍、医学部2.9倍、創造工学部2.3倍、農学部2.1倍でした。 前期日程の合格発表は３月６日です。後期日程の試験は３月12日に行われます。