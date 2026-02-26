山形がエスコン社と新スタジアム建設に向けた資本業務提携を発表したJ2のモンテディオ山形は、株式会社エスコン（以下、エスコン社）が新スタジアム構想を推進する株式会社モンテディオフットボールパークへ最大50億円を出資し、さらに運営会社である株式会社モンテディオ山形の株式を取得して子会社化することを発表した。山形県天童市を拠点とする山形は、現在使用している陸上競技場において、ピッチとの距離や2026年から導