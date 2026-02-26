前日史上初の6000ポイントを達成した韓国総合株価指数（KOSPI）が26日も上昇を継続し6300ポイントを突破した。KOSPIはこの日、前日比3．6％上昇の6307．27で取引を終えた。指数は前日より0．61％上がった6121．03で寄り付いた。KOSPIはこの日1日で6100ポイントと6200ポイント、6300ポイントを同時に超えた。6200ポイントはこの日午前9時50分ごとに到達し、6300ポイントは午後3時16分ごろに超えた。取引時間中には一時6313．27まで