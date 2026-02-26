済州（チェジュ）の空で雲が渦を巻きながら続く独特の気象現象が米航空宇宙局（NASA）衛星に捕捉された。米航空宇宙局（NASA）は24日（現地時間）、「朝鮮半島近隣の火山地形を通過した風が渦の雲の形を作り、付近では濁った水が揺れ動いた」とし、済州道周辺の衛星イメージを公開した。19日、NASAのテラ衛星が撮影したイメージでは、済州道近隣で左右に順に回転しながら渦巻く雲の姿が観測された。NASAは「風がとても弱ければ雲は