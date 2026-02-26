BTS（防弾少年団）のJUNG KOOK（ジョングク）が、ライブ配信中に知人に対して暴言を吐き、喫煙している事実を打ち明けるなど物議を醸した。この配信は現在削除されて見ることはできない。 26日未明、JUNG KOOKはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」で、約1時間30分にわたり酒を飲みながらライブ配信を行った。この放送でJUNG KOOKは、所属事務所のHYBE（ハイブ）傘下のBig Hitミュージックに対する不満を吐露したほか、