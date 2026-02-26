TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が26日、都内で行われた『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会に登場。今年DJ活動45周年、TRFとして33周年を迎えたDJ KOOが、ターニングポイントを明かした。【全身ショット】すごい！光り輝くDJ KOODJ KOOは「DJの回すレコードって45回転なので、そこを節目として、さらにまわしながら自分もまわり続けていきたい」といい、「なにより、DJという仕事はどれだけたくさんの人を音楽で元気にでき