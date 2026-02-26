マンダム本社＝26日午後、大阪市中央区化粧品メーカーのマンダムは26日、経営陣による自社買収（MBO）を目指して実施していた株式公開買い付け（TOB）が成立したと発表した。買い付け総額は1256億円で、東京証券取引所プライム市場から上場廃止となる見通し。1株3105円で、買い付け予定数の下限を上回る約3236万株の応募があった。残る株式を強制的に買い取る手続きも進める。東南アジア市場で新興ブランドが台頭するなど市場