26日の参院本会議で代表質問が行われ、立憲民主党の斎藤嘉隆議員が、高市早苗総理が自民党衆院議員315人に1人約3万円のカタログギフトを贈った問題を問いただした。【映像】「国民の感情を逆なで」「そうだ」の瞬間（実際の様子）斎藤議員は「政治資金規正法は『何人も公職の候補者の政治活動に対して寄付はしてはならない』としています。総理はSNSや答弁の中で『政治活動に役立つもの』とギフトの目的を明示されていますが、