参院本会議で答弁する高市首相＝26日午後高市早苗首相は26日の参院代表質問で、自民党衆院議員に配布したカタログギフトの返還を求めない考えを示した。「政党支部から議員個人への寄付は政治資金規正法に違反するものではない。受け取る行為も法に違反することはない」と述べた。配布に関わる支出について、自身が代表を務める「自民党奈良県第2選挙区支部」の政治資金収支報告書に記載して報告するとも説明した。立憲民主党