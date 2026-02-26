社会人野球の三菱重工Westが26日、沖縄県糸満市にある「ひめゆりの塔」を訪問した。神戸からの移動日となったこの日、森山誠監督をはじめとするスタッフ8人、選手29人の総勢37人で訪れ、献花。その後は「ひめゆり平和祈念資料館」を見学した。森山監督は「命、平和、未来について深く考える時間でした。今ある日常の尊さを忘れずに、明日（27日）からこの糸満の地でキャンプに取り組んでいきたいです」とコメント。チームは27