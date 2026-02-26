ゲームやアニメなどの世界を体感できる兵庫県・淡路島のテーマパーク「ニジゲンノモリ」に３月７日、家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」用の新作ゲームのアトラクションがオープンする。発売とほぼ同時にアトラクションを展開するのは珍しく、相乗効果を高めたい考えだ。パソナグループ子会社で、パークと同名の運営会社が今月２５日発表した。オープンするのは、１２日に発売されたゲーム「東京スクランブル」のアトラ