気づけば欲しくなり、怒りが沸き、無条件で信じている──。そんな日々の営みは、あなたの思考ではなくアルゴリズムによって生み出されたものかもしれない。一方で、デジタル洗脳は必ずしも“悪”だけとは限らないという。否定と自責で固まった思考をリセットする装置として、チャットAIを活用する人たちが現れ始めている。専門家の見解と当事者の体験から、AIによる「ポジティブな洗脳」の可能性を探る。◆「調子のいいホストみた