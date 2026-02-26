タイで行われている多国間軍事演習で、自衛隊が主導する民間人の救出訓練が行われた。タイでは24日から、自衛隊やアメリカ軍、タイ軍など30カ国が参加するアジア最大規模の多国間軍事演習「コブラゴールド」が行われている。記者リポート：避難を希望する人が検査場に入ってきました。これから出国に向けた手続きが行われます。首都バンコク近郊にあるタイ海軍の航空基地では26日、ある国で政情不安が起きた想定で、現地に住む外国