演歌歌手朝花美穂（27）が26日、東京・台東区の浅草公会堂で、歌唱と芝居を融合させたオリジナル公演「歌芝居」を開催した。23年にスタートして、この日が29公演目。朝花は開演の先立ち、コメントを発表した。以下は全文。2023年に浅草公会堂からスタートし、皆さまの応援のおかげで、歌芝居コンサート全国ツアーも今年で4年目に突入しました。そして今回もまた浅草公会堂の舞台に立てることの喜びとともに、歌芝居コンサートは歌