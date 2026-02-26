犬から変なニオイがする理由 1.皮脂や被毛による犬特有の体臭 犬から変なニオイがするとき、皮脂や被毛による犬特有の体臭である可能性があります。 犬の皮膚にある皮脂腺から皮脂が分泌されたとき、皮膚や被毛に付着し、犬特有の独特な体臭として感じられることがあります。 皮膚の健康状態がよく、皮脂の分泌量が正常である犬の場合では、それほど強く感じられることはありません。自然な体臭であると言えます。 しかし、