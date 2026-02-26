雪解け時期にドライバーを悩ませるのが、がたがたデコボコな道路です。スタックのほか車が破損するケースも増えていますが、どのような対策が必要なのでしょうか。札幌市白石区の住宅街です。このあたたかさで雪がとけ、路面ががたがたに。スタックしないようにと走行する車は恐る恐る進んでいました。雪山にぶつかってしまったのでしょうか。車の破片のようなものも残されていました。こちらの自動車修理店では２月、