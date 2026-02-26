金メダルを手に、笑顔を浮かべたナイト(C)Getty Images金メダル獲得に沸いた直後の“騒動”が波紋を呼んでいる。現地時間2月19日、ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得したアメリカ女子アイスホッケーチームは、ドナルド・トランプ大統領の一般教書演説への招待を辞退。国内で驚きの声が広まっている。 【関連記事】トランプ大統領の“罵倒”で変わった運命米代表が語った政治的発言の代償「人生であんな批判を受け