“居候先”の住人女性を、コードのような物を使って絞殺したか。東大阪市在住の自営業の男（３２）が殺人未遂容疑で緊急逮捕されました。２６日（木）午前１１時半ごろ、東大阪市昭和町の住宅から「人を殺した」と警察に通報がありました。警察官が駆けつけたところ、この家に住む新谷有紗さん（３１）が仰向けで倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、通報者の自称自営業・三沼誠一容疑者