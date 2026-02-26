【漫画】本編を読む手芸店の棚に並ぶ色とりどりの毛糸を眺めてわくわくした経験はないだろうか。『あめばあむほど好きになる かぎ針編みはじめました』（まつざきしおり/KADOKAWA）は、編み物初心者の著者と一緒に、「編む楽しさ」を味わえるコミックエッセイだ。「自分でも何か編めたら素敵だな」と思いつつ、複雑な「編み図」を前に無理だと諦めてしまう人は多い。著者も、不器用だし、魔法陣のような編み図の解読なんて無理…