エレベーター“閉じ込め事故”から4日。東京スカイツリーの営業が再開されました。今回の事故の原因と対策について、日本大学理工学部特任教授の青木義男氏に聞きます。【写真を見る】“閉じ込め事故”原因判明東京スカイツリー営業再開対策について専門家に聞く【ひるおび】東京スカイツリー営業再開2月22日、午後8時15分頃、東京スカイツリーのエレベーターが地上30m付近で緊急停止しました。停止したエレベーターは4基あ