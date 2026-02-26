今月27日に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えることを記念し、 「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会が開催。ゲストに俳優の高杉真宙さん、山本美月さん、永尾柚乃さん、お笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかおさん、池田直人さん）が登場しました。 【写真を見る】【 永尾柚乃 】3歳で芸能活動に本腰「ママに本気でやりたいと言った」 ドリフを見て「1000万ボルトがビリビリッ