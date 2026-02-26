総務省が所管する国立研究開発法人・情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）とソフトバンク子会社のＡＩ（人工知能）開発会社は２６日、ＡＩの安全技術に関する共同研究を始めたと発表した。ＡＩが急速に進化する中、誤情報の生成や悪用などの危険性が高まっており、リスクを抑制する技術の研究開発を官民で連携して進める。具体的には、人間の倫理観などに沿ってＡＩが作動するようにする技術や不適切な表現を抑制する技術、ＡＩの安全