韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓをプロデュースしていたミン・ヒジン前ＡＤＯＲ（アドア）代表が、芸能プロダクション・ＨＹＢＥ（ハイブ）との法廷争いで一審判決に勝訴。２５日に記者会見を開き、受取額２５６億ウォン（約２５億６千万円）相当を放棄するかわりに、自身およびＮｅｗＪｅａｎｓに関する全ての訴訟終結を公開提案した。しかしＨＹＢＥはこれを受け入れず、対抗措置に出たと２６日、現地メディアの韓国日報な