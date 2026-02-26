自動化の時代に給料減のダメージが大きい職種は何か。組織開発・人材開発コンサルタントの布留川勝さんは「日本の停滞を招いたのは、過去の成功体験に安住したオールド・エリートだ。この層の仕事の多くがAIに置き換わっていくだろう」という――。※本稿は、布留川勝『ニュー・エリート論』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■9200万件の雇用