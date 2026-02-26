敵をつくらずに、ビジネスチャンスをつかむにはどうすればいいか。ジャーナリストの大野和基さんは「集団の場というのは、落とし穴、地雷が数多く仕込まれている。大事にすべきなのは1対1のチャンスで、チャンスがあれば、その日、相手が話したことについて相手を惹きつける言葉を投げかけることだ」という――。※本稿は、大野和基『世界基準の「質問力」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／FangXiaNuo※