年金はいつから受給するのがお得なのか。元国税専門官の小林義崇さんは「年金のお得な受給開始年齢は男女で違う」という。書籍編集者の梅田直希さんが聞いた――。※本稿は、小林義崇『超改訂版 すみません、金利ってなんですか？』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Pressmaster※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pressmaster■「まったくもらえない」ことはないが…【梅田】「今の若い人