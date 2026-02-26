ビジネスで成果を出すには何をすればいいか。経営者の規格外さんは「クロネコヤマトが宅配便市場で大成功を収めた後に、動物名を冠した宅配サービスが約40社も現れたが、結局どこも本家を超えられなかった。これは、モノマネの上手な代議士を評した田中角栄氏の言葉を強く裏付けている」という――。※本稿は、規格外『すべては言葉からはじまる』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／JianGang Wang※