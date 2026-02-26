婚活をしている女性は、相手のどこを見ているのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「年収や学歴などはもちろんチェックしているが、清潔感のある相手かどうかは結婚相手を選ぶうえで重要。どれだけ収入が高くても、結婚後の生活をイメージできない相手と交際を続けることはできない」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談者のエピソードには変更や修正を加えている写真＝iStock.c