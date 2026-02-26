東京五輪卓球女子団体銀メダリストの石川佳純さん（33）が2026年2月24日、自身のインスタグラムを更新し、33歳の誕生日を報告した。「忘れられない日になりました」石川さんは「33歳になりました」と報告。「お祝いのメッセージありがとうございます」と感謝の言葉を寄せた。また、「オリンピック最終日にミラノで誕生日を過ごせるとは〜」「忘れられない日になりました」とコメントを添えた。インスタグラムに投稿された写真では