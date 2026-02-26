今回、Ray WEB編集部は読者からダイエット中の女友だちにまつわる話を聞いて漫画にしてみました。主人公は真里という友だちに誘われ、食事に行くことになります。お腹が空いている主人公は食事を頼もうとしますが、真里は驚きの発言をし……？真里に「ダイエット中なんだよね」と言われ、お腹が空いているのに食事が頼みづらい主人公。このあと主人公は無事に食事を食べられるのでしょうか……！？原案：Ray WEB編集部作画：偲ライ