国名を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「瑞士」の意味は？中国語で「瑞士」と表す国名はなんでしょう？ヒントは、カタカナで3文字の国です。いったい、中国語で「瑞士」と表す国とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「スイス」でした！スイスは、ヨーロッパの中央部に位置する国で、首都であるベルンの旧市街はユネスコの世界遺