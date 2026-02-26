1.「160万円の壁」は所得税発生の境目 年収が160万円を超えると所得税の負担が発生します。この境目となる年収額を指し「160万円の壁」や「所得税の壁」と呼ばれています。 従来、この「壁」は103万円に設定されてきましたが、低所得層の税負担軽減や働き控え解消のため、2025年度の税制改正によって160万円に引き上げられました。 ※この記事では、とくにことわりのない限り年収＝給与所得として扱います