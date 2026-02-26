◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール2日目(26日、沖縄・那覇)巨人の山粼伊織投手が練習の合間にインタビューに応じ、内海哲也投手コーチから課せられた特殊な役割があることを明かしました。山粼投手はこの日、甲斐拓也選手を相手にブルペンで約80球ほど投球。自身の状態については「まだまだやることはたくさんある。普通に投げて狙った辺りにいくピッチングができないと僕は抑えられない。まだまだフォームのメ