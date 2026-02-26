郵便局で不正に購入されたレターパックを買い取ったとして、福岡県警は２５日、古物買い取り業者だった男２人（ともに３９歳）を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益収受）容疑で逮捕した。県警は同日夕、福岡市早良区の福岡城西郵便局を同法違反ほう助の疑いで捜索。同局の局長（５０歳代）ら２人も任意で調べる。逮捕されたのは、同県篠栗町の会社役員、福岡市西区の会社員の両容疑者。発表によると、２人は共謀し、詐欺罪などで