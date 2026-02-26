政府はこのあと消費減税と給付付き税額控除の実施に向けた超党派の「社会保障国民会議」の初会合を開きます。これを前に国会では「国民会議」の意義をめぐる質疑がありました。国民民主党・川合孝典議員「一部野党が国民会議から除外されているとの情報も伝わっています。また、今後の国民生活に大きな影響を及ぼす社会保障制度改革を開かれた国会ではなく閉ざされた国民会議で行う理由が今ひとつ理解できません」高市首相「国会に