3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を目指す侍ジャパンが26日、名古屋のバンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）では大谷の球場入りから速報し、フィーバーぶりを伝えた。大谷はこの日、チャーター機で名古屋入りし、午後2時40分ごろに球場入りした。番組では白Tシャツにグレーのブルゾンの私服姿の大谷が