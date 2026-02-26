消費税の減税などを議論するための超党派による「国民会議」の初会合が、26日夕方に首相官邸で開かれます。会議の見通しについて、フジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。超党派の国民会議と銘打ちながら、中道改革連合と国民民主党が26日の参加を見送り、野党で出席するのはチームみらいだけで、与野党の幅広い議論の場となるかは不透明です。国民民主党・川合参院幹事長：社会保障制度改革を開かれた国会ではなく、