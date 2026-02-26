ぼる塾あんり（31）が、25日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。鍋の“シメ”について語った。この日のテーマは「やせ鍋」＆「太る鍋」SP。鍋好きのあんりは鍋のシメは何派かを聞かれると「シメ大好きで。鍋の中でもシメに向かっていってるんで。大事にしたくてシメは2段階にいってまして。うどんから雑炊ですね」と答えた。続けて「みんなでやると鍋ってシメ談議というか、どっち、どれにする？う