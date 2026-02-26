NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。次回『豊臣兄弟！』。策を巡らす小一郎。炎上する砦を前に逃げ惑う兵たち。そこに姿を現したのは戦国時代を代表する名軍師…2月22日に放送された第七回「決死の築城作戦」で、無事に川並衆の棟梁・蜂須賀正勝の協力を得た藤吉郎・小一郎。同時に”義兄弟”である前野長康と正勝の絆も取り戻すことに成功しますが、「兄弟」がよりドラマに意味を持つ中、既に”兄弟”にト