若年層から支持を受ける軽量モデルスズキは、スポーティなデザインと力強い加速性能、優れた燃費性能を兼ね備えた150ccのロードスポーツバイク「ジクサー」のカラーリングを変更し、2026年3月5日より発売します。ジクサーは、2017年に国内で発売されて以来、若年層を中心に好評を得ている150ccクラスのロードスポーツバイクです。スズキの大型スポーツバイクと共通のイメージを持つスポーティなスタイリングを特長としています