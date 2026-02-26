巨人のドラフト１位ルーキー、竹丸和幸（鷺宮製作所）が２６日、２４歳の誕生日を迎えた。キャンプ地の那覇市で同２位の田和廉（早大）と同３位の山城京平（亜大）からバースデーケーキを食べさせてもらった竹丸は「盛大に祝ってもらい、本当にありがたい」と笑顔をみせた。即戦力として期待される左腕は、対外試合２試合の計４イニングで無失点と好投を続けている。「相手の打者も状態が上がってくると思う。しっかり抑えてア