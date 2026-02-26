再審制度の早期見直しを求める国会議員連盟の総会で、あいさつする会長の柴山昌彦衆院議員（左）＝26日午前、国会再審制度の早期見直しを求める超党派の国会議員連盟は26日、国会内で総会を開いた。法制審議会が今月答申した刑事訴訟法改正要綱に、検察の不服申し立てを禁じていないなどの問題があるとして批判が集中。25日に再審開始が決まった滋賀県の「日野町事件」などを例示し、実際の再審事件で得られた教訓が生かされてい