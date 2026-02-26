キューバ内務省は２５日、米国の高速艇が領海に侵入して国境警備隊と銃撃戦となり、高速艇の乗組員４人が死亡、６人が負傷したと発表した。「全員が米国在住のキューバ人で、テロを企てていた」と主張している。ロイター通信によると、米国のルビオ国務長官は米軍や米政府関係者の関与を否定した。キューバ側の発表によると、２５日午前、米フロリダ州登録の高速艇がキューバ中部ビジャクララ州沖で確認され、国境警備隊の巡視