２５日に放送された日本テレビ系「有吉の壁」では、実力派ベテラン俳優がまさかの出演。代名詞とも言える台詞も言う大サービスで、佐藤栞里を大喜びさせた。この日は北千住の商店街を舞台に芸人たちがコントを熱演。有吉弘行と佐藤栞里は一件の歯医者の中に入っていくと、そこにいたのはトム・ブラウンと松下由樹だった。松下は歯科医、みちおが後輩歯科医、布川が患者という設定で、松下が「歯石の取り方、覚えてるわよね？