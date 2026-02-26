将棋の順位戦A級・最終9回戦が2月26日、静岡市の「浮月楼」で行われている。タイトルホルダーの藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）は、現地で行われている大盤解説会に出演。全4局の戦型予想には苦戦したものの、「言ってなかったですが、ここ（中村-増田戦）は実は当たりました」とプチドヤ顔を披露しファンを爆笑させていた。【映像】かわいい…藤井名人のドヤ顔（実際の映像）藤井名人によるA級最終局の生解